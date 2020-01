Elezioni regionali, l'Emilia Romagna elegge il nuovo presidente: la diretta dello spoglio, tutti i dati

Le urne si sono chiuse ufficialmente alle 23. Stefano Bonaccini è stato confermato alla presidenza della Regione. ForlìToday seguirà in diretta lo spoglio, una lunga maratona che proseguirà nel corso della giornata. Complice una campagna elettorale intensa e dai toni anche accesi, c'è grande attesa sul responso. L’affluenza in Emilia-Romagna è stata del 67,67%, trenta punti in più rispetto al 2014. Il Pd in provincia è il primo partito, ma è testa a testa con la Lega.

"Per la prima volta in 70 anni c’è stata partita in questa Regione - ha dichiarato Matteo Salvini -. Chiunque vinca lo avrà meritato, che si chiami Lucia o che si chiami Stefano. Quando il popolo si esprime, ha sempre ragione. Se vinco sono felice, se perdo sono felice lo stesso, ma dal giorno dopo lavoro il doppio". "Voglio dare un grande abbraccio a Stefano Bonaccini - ha dichiarato il segretario generale Pd, Nicola Zingaretti -. Ha fatto una campagna eroica da bravo presidente qual è. Grazie a chi ha combattuto e felice de risultato di Stefano, i dati indicano una grande vitalità dell'elettorato. Dobbiamo dire un immenso grazie al Movimento delle sardine, è giuto dirlo".

LA DIRETTA ELETTORALE

Ore 8.00 DATO PROVINCIALE - DEFINITIVO

Bonaccini ha ottenuto il 49,92%, mentre Borgonzoni al 44,34 e Benini al 3,79%.

Il Pd è al 33,72%, la lista civica Bonaccini Presidente al 6,38, Emilia Romagna Coraggiosa al 2,67, +Europa-Psi-Pri all'1,50, Europa Verde all''1,84, Volt 0,47. La Lega è al 32,71, FdI 8,31%, Forza Italia 2,86%, Lista civica Borgonzoni 1,29, Pdf 0,56%, Giovani per l'Ambiente 0,30%. Il Movimento 5 Stelle ha ottenuto il 5,04%

Ore 7.54 Riproponiamo il dato definitivo di Forlì

Stefano Bonaccini, candidato della coalizione di centrosinistra, ha ottenuto il 52,6% delle preferenze, mentre Lucia Borgonzoni, candidata della coalizione del centrodestra, il 42.51%. Simone Benini del Movimento 5 Stelle ha ottenuto il 3,35%. Marta Collot (Potere al Popolo) ha ottenuto lo 0,27%, Laura Bergamini (Partito Comunista) lo 0,41%, Domenico Battaglia (Movimento 3 V) lo 0,69%, Stefano Lugli (L'Altra Emilia Romagna) lo 0,18%. Le schede bianche sono state 236, quelle nulle 869.

Ore 7.50 A Tredozio San Casciano la Borgonzoni supera Bonaccini

La candidata del centrodestra ha ottenuto il 57,82%, mentre Bonaccini il 39,68%. Benini (M5S) l'1,92%. La Lega ha ottenuto il 41,04% dei consensi, mentre il Pd il 32,77%

Ore 7.51 A Santa Sofia Bonaccini supera il 51%

Il candidato del centrosinistra ha ottenuto il 51,97%, mentre Borgonzoni il 43,93. Benini (M5S) l'1,88%. Il Pd ha ottenuto il 38,94%, mentre la Lega il 37,10%

Ore 7.50 A Rocca San Casciano la Borgonzoni supera Bonaccini

La candidata del centrodestra ha ottenuto il 53,75%, mentre Bonaccini il 43,51%. Benini (M5S) l'1,46%. La Lega ha ottenuto il 37,79% dei consensi, mentre il Pd il 26,44%

Ore 7.48 A Premilcuore la Borgonzoni supera Bonaccini

La candidata del centrodestra ha ottenuto il 56,4%, mentre Bonaccini il 39%. Benini (M5S) il 2,25%. La Lega ha ottenuto il 43.6% dei consensi, mentre il Pd il 28,2%

Ore 7.46 A Predappio la Borgonzoni supera Bonaccini

La candidata del centrodestra ha ottenuto il 54,6%, mentre Bonaccini il 39,73%. Benini (M5S) il 3,43%. La Lega ha ottenuto il 37.41% dei consensi, mentre il Pd il 26,52%

Ore 7.43 A Portico San Benedetto la Borgonzoni supera Bonaccini

La candidata del centrodestra ha ottenuto il 50,51%, mentre Bonaccini il 45,13%. Benini (M5S) l'1,79%. La Lega ha ottenuto il 35.64% dei consensi, mentre il Pd il 31,91%

Ore 7.42 A Modigliana la Borgonzoni supera Bonaccini

La candidata del centrodestra ha ottenuto il 50,16%, mentre Bonaccini il 44,78%. Benini (M5S) il 3,49%. La Lega ha ottenuto il 41.16% dei consensi, mentre il Pd il 33,33%

Ore 7.39 A Meldola la Borgonzoni supera Bonaccini

La candidata del centrodestra ha ottenuto il 47,99%, mentre Bonaccini il 46,58%. Benini (M5S) il 3,34%. La Lega ha ottenuto il 36% dei consensi, mentre il Pd il 30,83%

Ore 7.39 A Galeata la Borgonzoni supera Bonaccini

La candidata del centrodestra ha ottenuto il 51,4%, mentre Bonaccini il 45,8%. Benini (M5S) l'1,87%. La Lega ha ottenuto il 38,77% dei consensi, mentre il Pd il 23,68%

Ore 7.36 A Forlimpopoli Bonaccini supera il 54%

Il candidato del centrosinistra ha ottenuto il 54,65%, mentre Borgonzoni il 38,33. Benini (M5S) il 4,43%. Il Pd ha ottenuto il 39,19%, mentre la Lega il 29,14%

Ore 7.35 A Dovadola la Borgonzoni supera Bonaccini

La candidata del centrodestra ha ottenuto il 49,22%, mentre Bonaccini il 44,14%. Benini (M5S) il 4,95%. La Lega ha ottenuto il 37,72% dei consensi, mentre il Pd il 27,27%

Ore 7.31 A Civitella la Borgonzoni supera Bonaccini

Nella località bidentina la candidata del centrodestra ha ottenuto il 53,35%, mentre Bonaccini il 42,53%. Benini (M5S) il 2,78%. La Lega ha ottenuto il 44,6% dei consensi, mentre il Pd il 27,38%

Ore 7.29 A Castrocaro la Borgonzoni supera Bonaccini

Nella località termale la candidata del centrodestra ha ottenuto il 51,56%, mentre Bonaccini il 43,82%. Benini (M5S) il 3,33%. La Lega ha ottenuto il 39,21% dei consensi, mentre il Pd il 28,40%

Ore 7.25 LE PREFERENZE A FORLI'

A Forlì Sara Samorì, candidata del Pd, ottiene il maggior numero di preferenze con 2166 voti, seguita dal candidato della Lega Massimiliano Pompignoli con 2130. Segue Paolo Zoffoli (Pd) con 1982 davanti a Claudio Vicini (Lista civica Bonaccini) con 1884 e Andrea Cintorino (Lega) con 1306

Ore 7.02 DATO REGIONALE - 4386 sezioni scrutinate in provincia su 4520

Bonaccini è al 51,34%, mentre Borgonzoni al 43,75 e Benini al 3,45%.

Il Pd è al 34,59%, la lista civica Bonaccini Presidente al 5,80, Emilia Romagna Coraggiosa al 3,78, +Europa-Psi-Pri all'1,53, Europa Verde all''1,95, Volt 0,43. La Lega è al 31,98, FdI 8,64%, Forza Italia 2,57%, Lista civica Borgonzoni 1,73, Popolo della Famiglia 0,29%, Giovani per l'Ambiente 0,28%. Il Movimento 5 Stelle ha ottenuto il 4,71%

Ore 6.58 DATO PROVINCIALE - 374 sezioni scrutinate in provincia su 387

Bonaccini è al 50%, mentre Borgonzoni al 44,32 e Benini al 3,77%.

Il Pd è al 33,70%, la lista civica Bonaccini Presidente al 6,43, Emilia Romagna Coraggiosa al 2,68, +Europa-Psi-Pri all'1,50, Europa Verde all''1,86, Volt 0,48. La Lega è al 32,61, FdI 8,35%, Forza Italia 2,89%, Lista civica Borgonzoni 1,30, Pdf 0,55%, Giovani per l'Ambiente 0,30%. Il Movimento 5 Stelle ha ottenuto il 5,03%

Ore 6.50 Le reazioni dei vincitori

Elisa Deo su Facebook: "Quanto ti amo Emilia Romagna, bella, antifascista, libera, orgogliosa, tenace, innamorata. La terra migliore per i romantici come me". Così Sara Samorì: " L'Emilia-Romagna ancora una volta resiste. Un ringraziamento particolare al nostro grande Presidente Stefano Bonaccini. Emilia-Romagna, la forza delle persone ".

Ore 6.49 PROIEZIONI SEGGI ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Si consolida la composizione della nuova Assemblea legislativa dopo la vittoria di Stefano Bonaccini e della coalizione di centrosinistra. La seconda proiezione elaborata da esperti statistici della Regione per cronacabianca.eu assegna al Pd da 22 a 23 seggi, di cui 5 a Bologna, 3 rispettivamente a Modena e Reggio Emilia, 2 a Parma, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, 1 o 2 a Piacenza. Alla Lega, primo partito del centrodestra, spetterebbero 14 seggi, 2 per ora rispettivamente a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza e uno nelle rimanenti circoscrizioni provinciali. Fra le liste di centrosinistra conquisterebbero 3 seggi la lista Bonaccini Presidente (uno rispettivamente a Bologna e Modena e il terzo o a Reggio Emilia o a Forlì-Cesena), 2 seggi andrebbero a Emilia-Romagna Coraggiosa (Bologna e Reggio) e un seggio spetterebbe a Europa Verde nella circoscrizione di Bologna. Nella coalizione di centrodestra, inoltre, verrebbero assegnati da 2 a 3 seggi a Fdi, uno rispettivamente a Bologna e a Modena e il possibile terzo a Piacenza, mentre un seggio, a Bologna, sarebbe appannaggio sia di Fi sia della lista Borgonzoni Presidente. Infine, il M5s potrebbe ottenere da uno a 2 seggi, di cui uno a Bologna e uno o a Modena o a Reggio. Non dovrebbero ottenere seggi +Europa, Volt, Il popolo della Famiglia-Cambiamo e Giovani per l’Ambiente.

Ore 6.41 DATO DI FORLI' - 108 sezioni scrutinate su 108 - I PARTITI

Il Pd è il primo partito con il 33,65%, pari a 18601 voti. La Lega ha ottenuto 16902 voti, pari al 30,58% delle preferenze. Il Movimento 5 Stelle non è andato oltre il 4,72%, pari a 2610 voti. Forza Italia ha avuto 1637 preferenze, pari al 2,96%, mentre Fratelli d'Italia l'8,21%, pari a 4539 voti. La lista civica a sostegno di Lucia Borgonzoni non è andata oltre l'1,46%. Nella coalizione di centrodestra si segnala Popolo della Famiglia (0,47%) e Giovani per l'Ambiente (0,43%). Nella coalizione del centrosinistra Emilia Romagna Coraggiosa ha ottenuto il 2,7%, la lista civica Bonaccini Presidente il 7,7%, Europa Verde il 2,56%, +Europa-Psi-Pri l'1,6%, Volt 0,8%. Questi gli alri partiti: Potere al Popolo 0,36%, Partito Comunista lo 0,46%, Movimento 3 V lo 0,84%, L'Altra Emilia Romagna lo 0,26%

Ore 6.40 DATO DI FORLI' - 108 sezioni scrutinate su 108

Stefano Bonaccini, candidato della coalizione di centrosinistra, ha ottenuto il 52,6% delle preferenze, mentre Lucia Borgonzoni, candidata della coalizione del centrodestra, il 42.51%. Simone Benini del Movimento 5 Stelle ha ottenuto il 3,35%. Marta Collot (Potere al Popolo) ha ottenuto lo 0,27%, Laura Bergamini (Partito Comunista) lo 0,41%, Domenico Battaglia (Movimento 3 V) lo 0,69%, Stefano Lugli (L'Altra Emilia Romagna) lo 0,18%. Le schede bianche sono state 236, quelle nulle 869.

Ore 6.30 Valbonesi: "Ci riempie di orgoglio il risultato della città di Forlì"

"Siamo molto soddisfatti dei risultati generali ottenuti dal Partito Democratico sul territorio forlivese e del dato regionale che ha riconfermato con maggioranza assoluta Stefano Bonaccini a presidente della Regione Emilia-Romagna - commenta Valbonesi, segretario territoriale del Pd forlivese -. Questo dimostra che l’intenso lavoro fatto in questi pochi mesi ha dato i suoi frutti. Abbiamo ristabilito contatti e relazioni con tutti gli attori significativi della società locale: cittadini, imprese, organizzazioni sindacali, associazioni di categoria, del volontariato e culturali". Ci riempie di orgoglio il risultato della città di Forlì, dove il Pd ha riconquistato una parte dell’elettorato rispetto alle recenti elezioni Europee ed amministrative - conclude Valbonesi -. In soli sei mesi siamo riusciti ad invertire la tendenza negativa, passando dal 27,54% delle comunali e 32,83 delle Europee, al 33,65".

Ore 2.04 DATO DI FORLI' - 19 sezioni scrutinate su 108

Bonaccini è al 51,5%, mentre Borgonzoni al 43,52, Benini al 3,43%. Il Pd è al 32,61%, mentre la Lega al 31,05%

Ore 2.00 DATO REGIONALE - 332 sezioni scrutinate in provincia su 4520

Bonaccini è al 48,33%, mentre Borgonzoni al 47,09, Benini al 3,22%.

Il Pd è al 31,86%, la lista civica Bonaccini Presidente al 5,99, Emilia Romagna Coraggiosa al 3,93, +Europa-Psi-Pri all'1,47, Europa Verde all''1,76, Volt 0,41

La Lega è al 34,56, FdI 9,35%, Forza Italia 2,68%, Lista civica Borgonzoni 1,61, Pdf 0,16%, Giovani per l'Ambiente 0,31%

Movimento 5 Stelle 4,29%

Ore 1.58 Parla Lucia Borgonzoni

"Mi dispiace che Bonaccini non abbia perso l'occasione per non screditarmi. Noi risponderemo alle esigenze delle migliaia delle persone che abbiamo incontrato e che si attendono risposte dalla Lega. Per la prima volta nella storia questa storia era contendibile".

Ore 1.58 DATO PROVINCIALE - 40 sezioni scrutinate in provincia su 387

Bonaccini è al 48,87%, mentre Borgonzoni al 45,19, Benini al 3,71%.

Il Pd è al 33,04%, la lista civica Bonaccini Presidente al 5,92, Emilia Romagna Coraggiosa al 2,82, +Europa-Psi-Pri all'1,81, Europa Verde all''1,76, Volt 0,35

La Lega è al 32,87, FdI 9,26%, Forza Italia 2,68%, Lista civica Borgonzoni 1,35, Pdf 0,46%, Giovani per l'Ambiente 0,23%

Movimento 5 Stelle 4,77%

Ora 1.48 Bonaccini annuncia una festa in Piazza Grande a Modena

"Insieme ai 300 candidati delle sei liste. A tutti loro il mio ringraziamento. Abbiamo davanti cinque anni e chi mi conosce sa che vorrò ripartire immediatamente con una squadra di governo. E ogni promessa è debito. E speriamo che l'Italia assomigli un po' di più all'Emilia Romagna".

Ore 1.47 Bonaccini: "Grazie a chi mi ha dato una mano. Ci eravamo dimenticati di andare nelle piazze"

"Abbiamo vinto con proposte di governo e immaginando una regione che guardasse i suoi difetti, al fine di migliorarsi. Da poverissima dopo il dopoguerra è diventata tra le migliori in qualità della vita. 75 anni, quando ci hanno liberato, si è potuto costruire una storia che ci portati ad essere ciò che siamo".

Ore 1.45 Bonaccini: "Partecipazione robusta al voto"

"Più gente va al voto e più si rafforza la qualità della democrazia. E' un risultato molto rilevante. Ci sono metri d'interviste di esponenti della Lega che mi invitavano a fare le valige. E dopo la mancata alleanza con la M5S una possibile partita da non giocare. Ma l'arroganza non paga. Ci si è voluti mettere su un altro terreno e noi abbiamo vinto anche su quel terreno. La scelta di usare l'Emilia Romagna per altri fini gli emiliano-romagnoli l'hanno capita. Abbiamo portato sul campo gli argomenti, altri hanno scelto un campo completamente diverso, cercando show, persino suonando i campanelli.

Ore 1.42 Bonaccini in conferenza stampa.

"Grazie ai tantissimi che hanno dato una mano in questa straordinaria campagna elettorale, affrontata con serenità, tranquillità e sorriso sulle labbra. Partivamo da un -7% alle elezioni europee, abbiamo lavorato per una coalizione ampia e civica. Ringrazio le sei liste. Tanta gente ci ha messo la faccia. Oltre 200 sindaci".

Ore 1.41 DATO PROVINCIALE - 25 sezioni scrutinate in provincia su 387

Bonaccini è al 49,70%, mentre Borgonzoni al 44,58, Benini al 3,52%. Il Pd è al 33,13%, mentre la Lega al 32,28%

Ore 1.40 DATO DI FORLI' - 4 sezioni scrutinate su 108

Bonaccini è al 54,07%, mentre Borgonzoni al 40,81, Benini al 3,46%. Il Pd è al 35,47%, mentre la Lega al 29,47%

Ore 1.40 DATO PROVINCIALE - 20 sezioni scrutinate in provincia su 387

Bonaccini è al 49,16%, mentre Borgonzoni al 45,17, Benini al 3,46%. Il Pd è al 32,14%, mentre la Lega al 32,48%

Ore 1.40 DATO REGIONALE - 332 sezioni scrutinate in provincia su 4520

Bonaccini è al 48,33%, mentre Borgonzoni al 47,09, Benini al 3,22%. Il Pd è al 31,86%, mentre la Lega al 34,56%

Ore 1.33 - Massiccio ricorso al voto disgiunto per Bonaccini

Secondo la lettura delle proiezioni Rai, Bonaccini beneficia del voto disgiunto per circa un 4% dell'elettorato, circa la metà proveniente dal centro-destra e l'altra metà dal M5S

Ore 1.32 15 sezioni scrutinate in provincia su 387

Bonaccini è al 51,28%, mentre Borgonzoni al 43,55, Benini al 3,11%

Ore 1.26 Parla Simone Benini

"In Emilia Romagna non scompare il M5S, ma Forza Italia, che probabilmente non avrà neanche un seggio in Consiglio regionale. Bonaccini in campagna elettorale ha rilanciato i nostri temi e va benissimo. Lo aspettiamo sul trasporto locale gratuito, sul piano di riconversione ecologica delle aziende, sui 4,5 milioni di alberi che pianterà e sull'acqua pubblica. Per quanto riguarda la Borgonzoni ci aspettiamo che venga a sedersi in Consiglio regionale e non al Senato, in quanto le due cariche sono incompatibili. Ringrazio i cittadini che hanno votato. Abbiamo ottenuto un dato d'affluenza enorme e mi riempie il cuore ed era quello che volevamo. Questa elezione ha dato forza al nostro governo nazionale e di questo siamo molto felici".

Ore 1.18 Altre proiezioni

Queste le proiezioni Rai con una copertura del campione del 18%, a cura del consorzio "Opinio". Secondo tali dati la Lega è il primo partito in Emilia-Romagna col 31,7%, il Pd distante di pochissimo al 31,3%. Fratelli d'Italia è la terza forza in Emilia-Romagna con il 9,7%. La lista di Bonaccini (con dentro personalità di Italia Viva e Italia in Comune) al 5,9%. C'è poi il Movimento 5 Stelle al 5,2%, Emilia-Romagna coraggiosa 3,7%, Forza Italia 3%, Europa verde 2,5%, Borgonzoni presidente, +europa 1,6%

Ore 00.55 Parla Zingaretti: "Battaglia elettorale eroica di Bonaccini"

"Voglio dare un grande abbraccio a Stefano Bonaccini. Ha fatto una campagna eroica da bravo presidente qual è. Grazie a chi ha combattuto e felice de risultato di Stefano, i dati indicano una grande vitalità dell'elettorato. Dobbiamo dire un immenso grazie al Movimento delle sardine, è giuto dirlo. L'aumento dei votanti è figlio di questa scossa democratica positiva, di fronte alla cutura dell'odio di un destra estremista. Siamo contenti dei risultati del Pd. Matteo Salvini ha perso le elezioni, voleva la spallata al governo. Il Pd è il pilstro fondamentale e non vogliamo essere soli, per ricostruire un campo di forze politiche, economiche e culturali. Abbiamo subito due scissioni nel frattempo. Non si può che esprimere soddisfazione. Gli emiliano-romagnoli continernno ad avere un grande presidente".

Ore 00.47 Seconda proiezione Swg per La7, copertura all'18%

Lega 31,5%, FdI 8,1%, Forza Italia 2,5%, Borgonzoni Presidente 2.3%, Giovani e Ambiente 0,5%, Popolo della Famiglia 0.4. La coalizione di centrodestra totalizza il 45,3%

Ore 00.47 Seconda proiezione Swg per La7, copertura all'18%

Pd 31,7, Bonaccini Presidente 6,8, Emilia Romagna Coraggiosa 3,9, Europa Verde 3, Più Europa 1,3 e Volt 0,6. La coalizione di centrosinistra totalizza il 47.2%

Ore 00.47 Seconda proiezione Swg per La7, copertura all'18%

Bonaccini 51.8, Borgonzoni 43, Benini 4.2, Laura Bergamini 0,9, Domenico Battaglia 0,2, Stefano Lugli 0,3 e Marta Collot 0.3

Ore 00.38 Berlusconi parla alla Rai

"In Emilia Romagna vittoria culturale conseguita. La sinistra non riesce più neanche a parlare al suo blocco sociale di riferimento"

Ore 00.37 Il deputato Marco Di Maio su Facebook

"Ci abbiamo sempre creduto, ci siamo impegnati all’inverosimile, abbiamo mobilitato centinaia di persone in ogni le provincia della regione, siamo andati ovunque. E oggi vinceremo assieme a Stefano Bonaccini"

Ore 00.41 EMILIA ROMAGNA, 18 sezioni su 4520

Lucia Borgonzoni 50,54%, Stefano Bonaccini 45,21%

Ore 00.28 Dati definitivi affluenza Emilia Romagna: 67,67%

Ore 00.28 Andrea Rossi, responsabile campagna elettorale Bonaccini: "In pochi mesi il centrosinistra ha recuperato 135mila voti"

Tra un'ora è atteso Bonaccini

Ore 00.20 Salvini: "In Emilia Romagna tanti luoghi da scoprire"

E cita le aziende del prosciutto, il Museo del Sic e Ranchio

Ore 00.19 Salvini: "Sono orgoglioso di vivere questo momento storico di cambiamento"

"Il M5S scompare dalla regione Emilia Romagna. Qualcosa a Roma cambierà".

Ore 00.18 Salvini: "Il popolo italiano quando partecipa è commovente"

"Sono contento della risposta che c'è stata. In Emilia Romagna ci torno. Mi porto nel cuore tante persone"

Ore 00.16 Ancora Salvini: "Borgonzoni è una donna straordinaria"

"Dopo 70 anni in Emilia Romagna c'è stata una partita. Ci siamo. Ringrazio Lucia Borgonzoni, che è una donna straordinaria. Chiunque vincerà vorrà dire che ha meritato. Perchè il popolo ha sempre ragione. Andiamo avanti, noi riconfermeremo tutto quello che abbiamo proposto". E cita anche l'aeroporto di Forlì: "Riconfereremo tutto quello promesso".

Ore 00.12 Conferenza stampa di Salvini

"Ringrazio chi ha votato. Chi sceglie si prende una responsabilità chiunque scelga. In Emilia Romagna è stata una cavalcata emozionante, commovente. La politica è passione, presenza e ascolto. Ho incontrato migliaia di persone".

Ore 00.10 De Girolamo a TeleRomagna:

"Il M5S ha premuto sui temi della sanità ed ambiente in un dibattito politico appiattito tra slogan ed hastag. E' stato un voto polarizzato, con gli elettori che hanno risposto all'invito di andare a votare".

Ore 00.05 Affluenza in provincia, dato ufficiale: 67,50%

Ore 00.02 Proiezione Opinio Rai delle 23,56, copertura campione 6%

Bonaccini 48,2, Borgonzoni 45,9% e Benini 4,3%

Ore 00.00 Prima proiezione Swg per La7, copertura all'8%

Così gli altri partiti: M5S 5,8%, Movimento 4 0,5, Partito Comunista 0,5, L'Altra Emilia Romagna 0,4, Potere al Popolo 0,3

Ore 23.56 Prima proiezione Swg per La7, copertura all'8%

Lega 31%, FdI 8,3%, Forza Italia 2,7%, Borgonzoni Presidente 2.1%, Giovani e Ambiente 0,6%, Popolo della Famiglia 0.2. La coalizione di centrodestra totalizza il 44,9%

Ore 23.55 Prima proiezione Swg per La7, copertura all'8%

Pd 31,2, Bonaccini Presidente 7,4, Emilia Romagna Coraggiosa 4,4, Europa Verde 2,8, Più Europa 1,3 e Volt 0,5. La coalizione di centrosinistra totalizza il 47.6%

Ore 23.52 Prima proiezione Swg per La7, copertura all'8%

Bonaccini 51.8, Borgonzoni 41.5, Benini 4.4, Laura Bergamini 1.3, Domenico Battaglia 0,5, Stefano Lugli 0,3 e Marta Collot 0.2

Ore 23.45 Curiosità sull'affluenza a Forlì: dei maschi aventi diritto al voto hanno votato il 68,92%, mentre delle donne il 66,18%

Ore 23.42 A Forlì affluenza al 67.49%

Ore 23.36 Proiezione flash di Swg per La7

Bonaccini 48.6-52.6, Borgonzoni 40-44. Errore statistico +-2.32%

Ore 23.34 Secondo Exit Poll Rai

Bonaccini 48-52%, Borgonzoni 43-47%, Benini 2-5%, Collot 0-1%

Ore 23.33 Vicini: "Ho votato, assieme alla mia famiglia, ed è stata come sempre un’emozione. Questa volta, potrete immaginarlo, ancora più del solito"

Ore 23.33 Si attendono le prime proiezioni

Ore 23.32 Affluenza in provincia superiore al 66%, mentre in Emilia Romagna di oltre il 67%

Ore 23.27 A Castrocaro affluenza al 65,87%, mentre a Forlimpopoli il 67,98%

Ore 23.26 Bonaccini su Facebook: Grazie a tutte le persone che hanno lavorato e stanno lavorando nei comuni e nei seggi: presidenti, segretari, scrutatori, rappresentanti di lista, dipendenti comunali e forze dell'ordine. In modo ordinato e accogliendoci con un sorriso ci hanno permesso di esercitare la democrazia".

Ore 23.26 Cauta fiducia nella sede del comitato Bonaccini

Ore 23.24 Benini a TeleRomagna: "E' stata una campagna elettorale interessante, ma faticosa. Una bellissima squadra. E' stato molto bello. Avrei preferito più pluralità per quanto riguarda l'informazione"

Ore 23.23 A Bertinoro affluenza al 67,54%

Ore 23.21 Altri dati di affluenza: Dovadola 60,48%, Modigliana 67,83% e Predappio 67,02%

Ore 23.14 Il deputato Marco Di Maio al quartiere generale di Stefano Bonacini a Bologna

Ore 23.09 - A Civitella ha votato il 70,66%

Ore 23.07 - A Galeata ha votato il 67,97%

Ore 23.05 - A Portico e San Benedetto ha votato il 66,23%

Ore 23.04 - A Premilcuore ha votato il 69,15%

Ore 23 - Primi exit poll: Bonaccini 47-51%, Borgonzoni 44-48%, Benini 2-5%, Collot 0-1%