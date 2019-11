Elezioni regionali 2020, doppio appuntamento con Stefano Bonaccini in Provincia

Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia Romagna, sarà in provincia di Forlì-Cesena lunedì 2 dicembre per due iniziative. Alle ore 16.00 andrà in visita a Casa Artusi a Forlimpopoli per consegnare il Premio Artusi 2019 a Lidia Bastianich, un riconoscimento importante che ha ormai ben sarà in provincia 22 anni di storia e che continua a celebrare la grande intuizione di quegli anni di istituire la Festa Artusiana, per ricordare e non dimenticare questo grande romagnolo padre della cucina italiana moderna.

Successivamente alle ore 17.00 si recherà presso la sede Confartigianato di Forlì, per affrontare tematiche care agli artigiani del nostro territorio, come il ruolo e lo sviluppo della piccola media impresa in comuni montani e collinari, nei quali le aziende costituiscono un freno allo spopolamento.