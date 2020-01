Elezioni regionali, a Cusercoli inaugura il Comitato "Val Bidente per Bonaccini"

Il prossimo 8 gennaio, alle ore 18 nei locali di Largo Giacomo Matteotti, 29, a Cusercoli alla presenza del Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, si inaugurerà la sede del neo-costituito comitato ‘ Val Bidente per Bonaccini’.

"Il comitato nasce aperto e trasversale, dall'esigenza di sostenere un Presidente carismatico che ha la capacità di guardare avanti e di dare continuità al futuro di una Regione che è tra le più avanzate e virtuose del nostro paese" dichiarano i portavoce Ilaria Cangini (ricercatrice), Fabio Petretti (musicista ed insegnante) e Marco Chiarini (studente)

"Bonaccini e la sua giunta si sono mostrati pronti e propensi ad ascoltare i territori, a raccogliere da loro le idee migliori per renderli protagonisti del futuro della nostra regione. Siamo convinti che debba continuare il suo progetto di crescita per rispondere alle nuove richieste della comunità emiliano-romagnola, dei suoi amministratori e del mondo del lavoro, rendendo il suo territorio sempre più attraente per investimenti sostenibili e per creare buona occupazione" chiudono Cangini, Petretti e Chiarini.