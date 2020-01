Elezioni regionali, agenda fitta d'impegni per il candidato pentastellato Simone Benini

Agenda fitta di impegni per il candidato del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Emilia Romagna, Simone Benini. Si terrà venerdì a Forlì (ore 11), nella saletta del Movimento 5 Stelle, in via Bonali 68, la conferenza stampa di presentazione del candidato M5S alla presidenza della Regione Emilia Romagna e capolista per la provincia di Forlì-Cesena, Simone Benini, e dei candidati consiglieri della locale circoscrizione, Damiana Mirto, Jessica Amadio, Alessandro Ruffilli e Sergio Basti. "Sarà l'occasione anche per illustrare le linee programmatiche dell'impegno del M5S in Regione, per esprimere solidarietà ai lavoratori di Start Romagna scesi in agitazione e per rilanciare la proposta di trasporto pubblico gratuito da valutare a livello regionale e dei Comuni", viene illustrato dai pentastellati.

Sabato arriva a Cesenatico il capo politico del M5S e ministro degli Affari Esteri, Luigi Di Maio: appuntamento alle 17.30 in piazza Ciceruacchio dove terrà un comizio insieme a Benini, ai candidati e ai portavoce nazionali (in caso di maltempo al Palazzo del Turismo, viale Roma 112 sempre a Cesenatico). Domenica Benini e i candidati della circoscrizione di Forlì-Cesena, insieme agli altri candidati della Romagna e agli attivisti, saranno nel Ravennate per dire no alle trivelle e raccogliere la plastica. L'appuntamento è alle ore 11 alla spiaggia libera accanto al bagno "Il Passatore" a Lido di Dante.