Elezioni regionali, al fianco di Benini arriva il presidente della Commissione nazionale Antimafia Nicola Morra

Agenda fitta di impegni per Simone Benini, candidato per il Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Emilia-Romagna. Mercoledì sarà affiancato da Nicola Morra, presidente della Commissione nazionale Antimafia. La giornata vedrà, prima dell'incontro con Morra, un Simone Benini in scarponcini da trekking e zaino partire per percorrere un tratto del “Cammino di Dante”, insieme con i candidati e gli attivisti, per sottolineare l'importanza della valorizzazione del turismo locale e del patrimonio storico, culturale e artistico dei nostri territori. La partenza sarò alle 14 dal piazzale antistante l’Eremo di Montepaolo, in via Monte Paolo 16 a Dovadola. "Sarà anche l’occasione per illustrare gli impegni e i piani per il rilancio del turismo legato alla storia e alla cultura dell'Emilia-Romagna", viene spiegato. In serata, invece, Morra e Benini parteciperanno a una cena con gli attivisti M5S, che si terrà al ristorante “L’Insonnia” a Forlì in via Giovanni dalle Bande Nere 8 dalle 20.30.