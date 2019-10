Elezioni regionali, al via la campagna elettorale di Volt Emilia Romagna

Con la conferma della data delle elezioni regionali Emilia Romagna (26 Gennaio 2020), Volt lancerà ufficialmente l'inizio della sua campagna (e del suo programma progressista ed europeista) questo sabato a Bologna, presentandosi come il primo partito paneuropeo, ovvero con un programma condiviso da tutte le sue sezioni negli Stati membri. "Tra le priorità dell'agenda politica ci sono il coinvolgimento della cittadinanza e della società civile, la crescita economica accompagnata ad una sostenibilità ambientale e intergenerazionale", comunicano. L'evento di Bologna sarà preceduto da altri incontri organizzati nelle città della regione: a Forlì ce ne sarà uno mercoledì alle 19 al Tinto Café, in piazza del Carmine, mentre a Cesena giovedì dalle 18.30 alla Brasserie Arnage, in Viale Guglielmo Oberdan, 618.