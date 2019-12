Elezioni regionali, Andrea Cintorino candidata: "E' la sfida nelle sfide. E' una grande responsabilità"

C'è anche il nome di Andrea Cintorino, assessore con deleghe alla "valorizzazione del Centro Storico, rapporti con i quartieri, pari opportunità, turismo e mercati" nella lista dei candidati della Lega Emilia Romagna alle elezioni regionali del 26 gennaio per la provincia di Forlì-Cesena . "Ringrazio il segretario nazionale della Lega Romagna, Jacopo Morrone, per la fiducia che mi ha dimostrato chiedendomi di candidarmi alle prossime elezioni regionali - esordisce l'esponente del Carroccio -. Non importa la dimensione della competizione; ogni volta è una grande responsabilità e al tempo stesso un’attestazione di merito".

Cintorino sottolinea come "queste elezioni rappresentano la sfida nelle sfide. La mia candidatura è al servizio della Lega e di questa Regione". Quindi parla della sua esperienza d'assessore: "Ho intrapreso da appena sette mesi una gratificante esperienza, che mi ha già dato tante soddisfazioni e che ho impostato con l’obiettivo di rilanciare la nostra città. Ma se la Lega chiama, io non posso che rispondere mettendoci cuore e capacità, sapendo tuttavia scindere l’attività di candidato da quella di amministratore di tutti i forlivesi".

Per Cintorino, "l’esito delle prossime elezioni regionali segnerà profondamente il futuro dell’Emilia-Romagna. La propaganda autoreferenziale del governatore uscente Stefano Bonaccini, del Pd e delle liste civetta che lo sostengono non deve ingannare gli elettori. La nostra regione è ferma e le prospettive sono tutt’altro che buone, se non cambierà il modello di governo. A Forlì abbiamo dimostrato che cambiare in meglio si può. Ora lo possiamo fare anche in Emilia-Romagna, con il coraggio, l’esperienza e la trasparenza dei nostri candidati".