Elezioni regionali, aperitivo "no slot" per Simone Benini (M5S) a Forlì

Aperitivo no-slot lunedì a Forlì per Simone Benini, candidato del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Emilia Romagna, insieme a candidati e attivisti. L'appuntamento è aperto a stampa, cittadini e attivisti, presso il Caffè delle Torri, in via delle Torri 11. Martedì a Savignano sul Rubicone aperitivo con cittadini e attivisti al bar Sottomarino Giallo, Vicolo Mercato 13.