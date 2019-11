Elezioni regionali, Articolo Uno si schiera con la lista "Emilia-Romagna" coraggiosa: un incontro

Articolo 1 Forlì per le prossime elezioni regionale aderisce al progetto di "Emilia Romagna Coraggiosa", con la volontà di costruire una proposta ed una lista che siano in grado di dare attenzioni alla sostenibilità sia economica che ambientale. Dice una nota: "Con un indirizzo progressista ed ecologista, inclusivo. Una lista aperta al contributo dell'associazionismo, del volontariato, del mondo culturale e giovanile che vuole reagire e dare una risposta alla regressione e involuzione verso cui ci sta portando una destra sovranista e populista". Il primo appuntamento provinciale per la presentazione del Progetto si terrà mercoledì 27 alle ore 20.30 al Circolo Culturale Asioli a Forlì.