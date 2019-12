Elezioni regionali, Benini incontra Beppe Grillo: "Ci ha spronato a rilanciare i temi del futuro"

Simone Benini, candidato per il Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Emilia Romagna, ha incontrato Beppe Grillo e ha messo a punto i primi dieci importanti punti sul fronte dell'ambiente e della sostenibilità. Ne seguiranno altri, sui temi principali che il candidato e il Movimento hanno a cuore, dalla sanità al sociale, dalla mobilità all'istruzione. "Beppe Grillo, che ho incontrato, ci ha spronato a rilanciare i temi del futuro, in primis l'ambiente - afferma Benini -. Musica per le nostre e orecchie e battiti per i nostri cuori".

Questi i dieci punti "per un'Emilia Romagna finalmente green": "Aboliamo la pessima legge urbanistica regionale Donini per vararne una legge che fermi veramente il consumo di suolo". Quindi "mettiamo nel cestino il progetto autostrada Cispadana per realizzare una strada a scorrimento veloce senza pedaggi e rilanciamo la mobilita' sostenibile in tutta l'Emilia-Romagna ( elettrificazione e potenziamento del trasporto pubblico di linee regionali e locali sia su ferro che su gomma)". Al terzo punto "varare un piano regionale Rifiuti Zero per programmare la chiusura di inceneritori e discariche favorendo: separazione da raccolta/riciclo e smaltimento (modello Treviso adottato a Forlì), piano riduzione- stop plastica inutile ed usa e getta, estensione della raccolta domiciliare con tariffa puntuale in tutti i Comuni, costruzione d' impianti di riciclo, compostaggio selezione e Trattamento Meccanico Biologico finalizzati al recupero di materia (Fabbriche Materiali)".

Tra gli obiettivi quello di "mettere a dimora 4.5 milioni di alberi, uno per ogni abitante". Al quinto punto un "'Piano regionale Emilia- Romagna libera dal petrolio' in 15 anni per l'efficienza energetica e produzione da fonti rinnovabili"; poi un "Piano regionale incentivi auto elettriche e per la mobilita ciclabile in area urbana"; un "piano regionale 'Emilia-Romagna pulita'. Dalla Regione tra le piu' inquinate d'Europa a quella piu' verde e pulita con piano straordinario decennale d' investimenti che coinvolga Regione- Stato ed Europa (stop austerita' su investimenti ambientali siamo in emergenza climatica e sanitaria da inquinamento)". Infine un "Piano regionale per l'agricoltura sostenibile ed i prodotti tipici e investimeti per il risparmio idrico in agricoltura", un "piano regionale di manutenzione del territorio contro il dissesto idrogeologico (le vere opere utili)" ed una "legge regionale per l'acqua pubblica".