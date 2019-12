Elezioni regionali, Bonaccini a Bologna: bus da Forlì e Santa Sofia

Entra nel vivo la campagna elettorale per le Elezioni regionali del 26 gennaio 2020: Stefano Bonaccini sarà in piazza Maggiore a Bologna sabato 7 dicembre dalle 16. Il Pd forlivese si è mobilitato per portare più persone possibile a Bologna e prepararsi insieme a questa importante sfida, organizzando due pullman: uno con partenza da Forlì, al Punto bus alle 14,15 e uno con partenza da Santa Sofia alle 13, al distributore Repsol, che effettuerà diverse fermate (Galeata alle13,10 fermata Atr Piazza Gramsci; Civitella alle 13,15 fermata Atr piazza Matteotti; Cusercoli alle 13,25 fermata Atr via Andrea Costa 78; Meldola alle 13,45 fermata Atr piazzetta Amendola; Forlimpopoli alle 13,55 fermata Atr via Emilia nei pressi del Bennet). Per partecipare è necessario scrivere ad eventi@pdforli.it o telefonare allo 0543/33719 dalle ore 8,30 alle ore 12,30 specificando da dove si desidera partire.