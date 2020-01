Elezioni regionali, Bonaccini torna nel Forlivese. I candidati Pd: "Un’altra giornata tra la gente"

Un’altra giornata, quella di mercoledì, tra la gente sul territorio forlivese per Stefano Bonaccini, accompagnato dai candidati del Pdforlivese al consiglio regionale, Rosa Grasso, Sara Samorì e Paolo Zoffoli. “Accompagneremo il presidente, come il 10 dicembre scorso, a conoscere una serie di realtà e aziende rappresentative del nostro territorio, poi saremo con lui per diversi incontri pubblici - affermano i candidati del Pd -. Si parte alle 15.30 dall’istituto Baracca di Galeata, alle 18 saremo a Cusercoli all’inaugurazione della sede del Comitato Val Bidente per Bonaccini (Largo Giacomo Matteotti, 29). Alle 19.30 è prevista la cena elettorale promossa dal Circolo Pd di Bertinoro allo Sporting Pizzeria Panighina da Chiara. Alle 21 appuntamento al Teatro Verdi di Forlimpopoli”.

“Bonaccini da sempre lavora sui territori, girando la Regione che amministra in lungo e in largo; per la seconda volta torna nel forlivese e ha deciso di chiudere la campagna elettorale proprio a Forlì – proseguono -. Vogliamo lavorare insieme a lui perché questa Regione mantenga gli standard raggiunti e si possa continuare a portare avanti il programma che in questi anni sta dando grandi frutti, migliorando laddove sia necessario”, concludono.