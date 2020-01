Elezioni regionali, Buratti (+Europa): "Ringrazio Calenda per il supporto"

“Ringrazio Carlo Calenda per il sostegno che mi ha voluto mostrare, durante l’incontro "Una Generazione Avanti" organizzato da noi di Più Europa”. È quanto scrive Elena Buratti, studentessa, candidata di Più Europa alle regionali nella circoscrizione Forlì-Cesena. "Il supporto di Carlo Calenda alla mia candidatura - prosegue Buratti - è per me motivo di orgoglio, perché il suo impegno da ministro dello sviluppo economico e ora da europarlamentare raccontano l’Italia che vogliamo costruire, anche qui in Emilia Romagna: un Paese più libero, dinamico, orientato all’innovazione e dunque al lavoro e alle opportunità per i più giovani". "È il modello di società - conclude Buratti - per cui con Più Europa chiediamo il voto per la nostra lista".