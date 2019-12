Elezioni regionali, cena con i candidati del Partito democratico

Un momento conviviale durante il quale si potranno incontrare i candidati al consiglio regionale per il territorio forlivese, Rosa Grasso, Sara Samorì e Paolo Zoffoli, raccogliere sottoscrizioni per la campagna elettorale e cogliere l’occasione per scambiarsi gli auguri in occasione delle prossime festività natalizie. Il Pd forlivese organizza una cena, mercoledì 11 dicembre alle 20, al Ristorante 3 Corti (via del Partigiano 12/bis Forlì). Menù a 30 euro: tortino alle Verdure su fonduta al formaggio di fossa, croccante di porro e bruciatini al balsamico; tagliatelle al ragù; grigliata mista con patate al forno; mascarpone al cioccolato; acqua, vino e caffè. Menù bimbi a 10 euro: strozzapreti al ragù, cotoletta con patatine fritte, bibita. Per informazioni e prenotazioni entro l’8 dicembre 0543 33719 (dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30) oppure eventi@pdforli.it