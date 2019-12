Elezioni regionali, Claudio Vicini a Imola: "Ho portato il mio contributo professionale"

"Non so dire quanti fossimo oggi all’autodromo di Imola per la presentazione delle liste di sostegno a Bonaccini, perché eravamo davvero tanti. Ho ascoltato persone con storie ed esperienze formidabili che proponevano programmi concreti per il futuro della nostra regione. Anche il sottoscritto ha portato la sua esperienza, il suo contributo professionale ed umano, la sua lunga storia al servizio dei pazienti e nella formazione dei giovani medici. Oggi abbiamo completato la condivisione del nostro sostegno a Bonaccini . Ed ora tocca a noi, siamo pronti a correre": è così che Claudio Vicini, primario del Morgagni-Pierantoni, ha commentato la presentazione della candidatura di Stefano Bonaccini all'autodromo di Imola, con tutte le sue liste. Vicini è candidato nella lista civica del candidato presidente.