Elezioni regionali, Di Maio: "Abbiamo aggiunto consensi alla coalizione di Bonaccini"

Così Claudio Vicini, direttore del dipartimento testa - collo dell'Ausl Romagna e candidato capolista per Forlì-Cesena, nella Lista Bonaccini Presidente, è stato il secondo candidato più votato in provincia con 4419 preferenze. "Sono orgoglioso di aver proposto un candidato come Claudio", esordisce il deputato Marco Di Maio. L'esponente di Italia Viva si congratula con Stefano Bonaccini per il risultato alla tornata elettorale: "E' stata una campagna elettorale straordinaria e un risultato enorme", definendo "storica" la vittoria del governatore uscente. E' ancora incerta l'elezione in Consiglio regionale di Vicini: "Dipenderà dai complessi calcoli matematici previsti dal sistema di voto - spiega Di Maio -. Li attendiamo serenamente con la consapevolezza e l'orgoglio di aver contribuito a questo risultato aggiungendo molti voti anche ad altri partiti (molte le schede votate con scritto "Vicini" di fianco a simboli diversi dal nostro, che hanno comunque attribuito il voto alla lista e non al candidato)". Conclude Di Maio: "Qualcuno diceva che avremmo sottratto consensi, invece li abbiamo aggiunti alla coalizione di Bonaccini allargandone considerevolmente il perimetro: era il nostro obiettivo e continueremo a lavorare in questa direzione".