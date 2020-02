Elezioni regionali e risultati: Forlì e Co organizza un confronto pubblico

Il Gruppo consiliare Forlì e Co. organizza martedì alle 17,30 nella Sala Randi del Comune (ingresso da via delle Torri 13), un confronto pubblico sul risultato elettorale del 26 gennaio in Emilia-Romagna e a Forlì. Partecipano Gianluigi Bovini, collaboratore Asvis (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), già capoarea Programazione e Statistica del Comune di Bologna; Marco Bilancioni, caporedattore della redazione forlivese del Resto del Carlino; e Fabio Campanella, direttore di ForlìToday. Coordina il consigliere comunale Giorgio Calderoni.