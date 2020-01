Elezioni regionali, Elisa Deo e le preferenze annullate: "C'è chi ha giocato sporco"

Ha ottenuto 782 preferenze. Elisa Deo, candidata al consiglio regionale con la lista civica a sostegno di Stefano Bonaccini, esprime la sua soddisfazione per la vittoria del governatore uscente dell'Emilia Romagna. "L'ho sostenuto fin dall'inizio con il vento contro - esordisce il primo cittadino di Galeata -. Sono stata una dei tanti sindaci che l'ha appoggiato pur non essendo del suo partito. Anzi, a Galeata il Pd è all'opposizione da tre legislature così come la Lega (nonostante il cdx sia primo da 10 anni a livello locale). Una ragione per tutto questo c'è ed è chiara: le persone fanno la differenza sempre e questa è la dimostrazione sia a livello locale che regionale".

"Da sola, mettendoci la faccia, senza apparato e senza fare campagna elettorale (ho passato gli ultimi mesi murata in ospedali con tutta la famiglia), a Galeata ho ottenuto 120 preferenze personali - prosegue Deo -. Erano molte di più, ma in circa 60 schede la preferenza ad Elisa Deo è stata annullata perché tutte a fianco di un simbolo sbagliato: guarda caso quello del Pd. In maniera cinica ed imbrogliona "il gatto e la volpe" locali avevano dato indicazione a coloro che volevano sostenermi di barrare il simbolo Pd e scrivere Deo. In questo modo il voto al Pd è rimasto valido e la mia preferenza annullata. Poco male, il voto è confluito comunque su Bonaccini".

Deo va giù a piedi pari: "Ancora una volta certi soggetti hanno dimostrato quanto sono infami soprattutto nei confronti degli elettori. Giocare sporco per dimostrare di avere consensi quando invece si utilizza con l'inganno il consenso e la credibilità degli altri è deplorevole. I Galeatesi, che ringrazio di cuore, anche questa volta erano stati chiari. Certi personaggi non li vogliono a mano... Che sia giunto il momento anche per la segreteria Pd provinciale di intervenire e cacciare certi soggetti a calci in culo? Forse una ragionata meriterebbe che la facessero se non vogliono continuare a perdere".