Elezioni regionali, l'Emilia Romagna elegge il nuovo presidente: la diretta dello spoglio, tutti i dati

Le urne si sono chiuse ufficialmente alle 23. Tra poche ore si conoscerà il nome del nuovo presidente della Regione. ForlìToday seguirà in diretta lo spoglio, una lunga maratona che proseguirà nel corso della nottata. Complice una campagna elettorale intensa e dai toni anche accesi, c'è grande attesa sul responso. L'affluenza è stata decisamente molto alta, nulla a che vedere con il dato del 2014 quando prevalse l'astensionismo. Tra i candidati alla presidenza della Regione c'è anche Simone Benini del Movimento 5 Stelle, che ha votato domenica mattina al seggio 46 della scuola elementare "Focaccia", in via Olivieri.

"Sono convinta ci sia voglia di cambiamento, siamo ottimisti - ha detto la candidata del centrodestra alla presidenza dell’Emilia-Romagna, Lucia Borgonzoni -. Se si vince chiederemo che il governo vada a casa perché sarebbe una bocciatura della sinistra". "È il momento della verità: dimostreremo, insieme, l’orgoglio di questa terra, che difende le proprie radici e sceglie il futuro, senza lasciare indietro nessuno. Ogni singolo voto è decisivo", è stato il messaggio pubblicato su Facebook dal governatore uscente, Stefano Bonaccini.

In Emilia-Romagna sono 7 i candidati in corsa per la presidenza, appoggiati da 17 liste: per il centrosinistra l’attuale presidente Bonaccini, per il centrodestra Borgonzoni, per il Movimento 5 Stelle Benini, per il Movimento 3V-Vaccini Vogliamo Verità Domenico Battaglia, per il Partito Comunista Laura Bergamini, per Potere al Popolo Marta Collot e per Altra Emilia Romagna Stefano Lugli.

LA DIRETTA ELETTORALE

Ore 23.36 Si attendono le prime proiezioni

Ore 23.32 Affluenza in provincia superiore al 66%, mentre in Emilia Romagna di oltre il 67%

Ore 23.27 A Castrocaro affluenza al 65,87%, mentre a Forlimpopoli il 67,98%

Ore 23.26 Bonaccini su Facebook: Grazie a tutte le persone che hanno lavorato e stanno lavorando nei comuni e nei seggi: presidenti, segretari, scrutatori, rappresentanti di lista, dipendenti comunali e forze dell'ordine. In modo ordinato e accogliendoci con un sorriso ci hanno permesso di esercitare la democrazia".

Ore 23.26 Cauta fiducia nella sede del comitato Bonaccini

Ore 23.24 Benini a TeleRomagna: "E' stata una campagna elettorale interessante, ma faticosa. Una bellissima squadra. E' stato molto bello. Avrei preferito più pluralità per quanto riguarda l'informazione"

Ore 23.23 A Bertinoro affluenza al 67,54%

Ore 23.21 Altri dati di affluenza: Dovadola 60,48%, Modigliana 67,83% e Predappio 67,02%

Ore 23.14 Il deputato Marco Di Maio al quartiere generale di Stefano Bonacini a Bologna

Ore 23.09 - A Civitella ha votato il 70,66%

Ore 23.07 - A Galeata ha votato il 67,97%

Ore 23.05 - A Portico e San Benedetto ha votato il 66,23%

Ore 23.04 - A Premilcuore ha votato il 69,15%

Ore 23 - Primi exit pool: Bonaccini 47-51%, Borgonzoni 44-48%, Benini 2-5%, Collot 0-1%