Elezioni Regionali: Europa Verde presenta i candidati per la provincia

Mercoledì 18 dicembre alle ore 18:30 Europe Verde Forlì presenterà i candidati che concorreranno per la Provincia di Forlì-Cesena alle elezioni Regionali del 26 gennaio 2020. La lista appoggerà la coalizione di centrosinistra ed il candidato Presidente Stefano Bonaccini. L’appuntamento è al Jump Cafè di Forlì, in Piazza Morgagni, dove a seguito della presentazione si terrà un piccolo rinfresco.

Linda Maggiori, Alessandro Ronchi, Sara Londrillo, Maurizio Pascucci, Giuseppe Tolo: questi i nomi dei cinque candidati di Europa Verde Forlì, che proprio in questi giorni ha terminato la raccolta firme per la presentazione della Lista alle Regionali: “Abbiamo aperto una stagione nuova, adottando il programma ed il simbolo dei Verdi Europei - ha dichiarato il portavoce provinciale e candidato Alessandro Ronchi - la nostra lista è autonoma, ma fa parte della coalizione che sostiene Bonaccini. Siamo pronti a raccogliere i voti di chi ha a cuore le tematiche ambientali della nostra Regione e non si ritrova negli altri partiti del centro-sinistra”.