Elezioni regionali, èViva Forlì aderisce alla lista "Emilia-Romagna Coraggiosa, ecologista e progressista"

"èViva Forlì" ha aderito al progetto della lista Emilia-Romagna Coraggiosa, ecologista e progressista, che mercoledì sera vedrà il suo lancio anche sul territorio provinciale. L’appuntamento, aperto a tutti, è al circolo Asioli (Corso Garibaldi 80) alle 20:30, con Elly Schlein e i rappresentanti delle forze politiche e civiche che intendono sostenere la lista. “Siamo consapevoli che non basterà una semplice alleanza anti-Salvini. Vogliamo che questa lista dia rappresentanza alla richiesta di cambiamento che si respira anche nella nostra regione - affermano Mattia Rossi e Gessica Allegni, rispettivamente coordinatore e forlivese e responsabile coordinamento politico nazionale del movimento "èViva" -. Abbiamo il dovere di farlo a partire dalle proposte che saremo mettere in campo, che dovranno tenere insieme lotta alle diseguaglianze e riconversione ecologica, e nella scelta delle candidature che dovranno dare gambe al progetto. Ci auguriamo la più ampia partecipazione anche da parte delle realtà associative che ogni giorno si battono per la legalità, i diritti e un nuovo modello di sviluppo".