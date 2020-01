Elezioni regionali, Forza Italia compatta: "Nessun favoritismo, ugual supporto ai candidati"

Si è riunito lunedì il coordinamento politico di "Aria Nuova", composto da numerosi iscritti a Forza Italia nella provincia di Forlì-Cesena. "Nella lunga riflessione è nata in maniera spontanea la decisione di astenersi da fare indicazioni di preferenze fra le donne e gli uomini della nostra lista elettorale, con la motivazione che tutti sono degni rappresentanti del simbolo e delle idee che difendiamo da sempre e che è impossibile dato il loro livello di qualità personale individuare chi sia secondo ad altri - spiega Daniele La Bruna, presidente del club "Forza Silvio - Aria Nuova" di Forlì -. Con la volontà di raggiungere il massimo risultato possibile, il coordinamento ha deciso di dare a ciascuno dei candidati il supporto e l’aiuto necessario da loro richiesto, senza favoritismi esclusivamente nella ricerca del massimo risultato per il nostro amato movimento politico".

All'incontro, spiega La Bruna, "era presente la quasi totalità dei massimi vertici degli eletti presenti in provincia, che ha deciso dopo un confronto franco di idee e proposte, ampiamente presentate da tutti i presenti, che hanno avuto l’occasione di esprimere la propria opinione, di fare una campagna elettorale intensa invitando al voto per Forza Italia per i motivi che rendono Forza Italia l’unico partito pluralista di idee democratiche sociali e liberali, che riconoscono la piena dignità a agni rappresentanza di categoria sociale nella nostra società, che è sicuramente una delle più evolute nel mondo occidentale".

Foto di repertorio