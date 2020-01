Elezioni regionali, Fratelli d'Italia inaugura la sede elettorale con l'eurodeputato Fidanza

Sabato alle 18, all'angolo di corso della Repubblica 63, verrà inaugurata la sede elettorale di Fratelli d’Italia. Sarà presente per l’occasione Carlo Fidanza, europarlamentare e capodelegazione del partito al parlamento europeo che parlerà di elezioni regionali e made in Italy. Introdurrà Davide Minutillo capogruppo provinciale di Fdi e in consiglio comunale. Nell’occasione saranno presentati i candidati di partito alle elezioni regionali e sarà offerto un piccolo aperitivo alla cittadinanza.