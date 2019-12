Elezioni regionali, Giorgia Meloni presenta i candidati di FdI: c'è anche l’avvocato Renato Cappelli

Giovedì alle 15, all’hotel Globus di Forlì, Giorgia Meloni presenterà i candidati di Fratelli d’Italia alle prossime elezioni regionali del 26 gennaio. Tra le novità “forlivesi” vi è la candidatura come indipendente dell’avvocato Renato Cappelli, classe 1961, laureato in Giurisprudenza a Bologna con una tesi sui principali ed innovativi istituti civilistici del Code Napoleon. Tre figli, un passato di tre anni come ufficiale dell’Aeronautica Militare, l'avvocato Cappelli risiede a Meldola dove ha incontrato la figura del patriota Felice Orsini, di cui ricorrono quest’anno i 200 anni della nascita, che lo ha stimolato a pubblicare le opere "Il processo a Felice Orsini" (nel 2008) e realizzare il contributo su Giovita Lazzarini nel volume "Achille Cantoni e gli altri".

Nel 2017 ha partecipato alla trasmissione di Rai3 "Il tempo e la Storia", incentrata proprio sulla figura del rivoluzionario meldolese. Nel 2019, Cappelli ha presentato l’ultima opera “L’eredità di Felice Orsini” alla Camera dei Deputati (sala Aldo Moro). Il suo primo romanzo, "I dispersi della casa del Leccio", è stato premiato al Premio Nazionale "Città di Forlì".