Elezioni regionali, gli appuntamenti di lunedì con il candidato Claudio Vicini

Lunedì Claudio Vicini sarà in piazza Saffi, a Forlì, alle ore 10, al mercato ambulante per un volantinaggio ed un confronto con tutte le persone che vorranno incontrarlo. Alle 12.30 visiterà l'azienda "Tedaldi" a Meldola, mentre nel pomeriggio incontrerà, a Forli' , il Collegio degli agrotecnici e, in serata, un gruppo di imprenditori e professionisti che si sono organizzati per sostenerlo.