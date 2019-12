Elezioni regionali, i candidati del M5S che scendono accanto al candidato presidente Benini

Chiusi i termini per la presentazione delle candidature, sono ormai ufficiali i candidati dei diversi schieramenti politici che correranno per le elezioni regionali. questi i candidati per la Romagna per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle:

Per il collegio di Forlì-Cesena sono candidati:

Benini Simone (per la presidenza della Regione)

Mirto Damiana

Amadio Jessica

Ruffilli Alessandro

Basti Sergio

Per il collegio di Ravenna:

Schiano Giancarlo

Pasi Cinzia

Gallonetto Igor

Capirossi Mariarosa

Per il collegio di Rimini

Delli Paoli Luigi

Livi Ilaria

Ghinelli Davide

Fratta Francesca