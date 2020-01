Elezioni regionali, i candidati di Emilia-Romagna coraggiosa si presentano

Si presentano insieme Beatrice Spallaccia e Lodovico Zanetti, candidati al Consiglio Regionale con la lista Emilia-Romagna Coraggiosa per il collegio di Forlì-Cesena. I candidati hanno esposto le motivazioni per cui si impegnano a sostenere Stefano Bonaccini presidente, riassunte dagli slogan che caratterizzano la loro campagna elettorale.

Zanetti, 57 anni che si occupa di comunicazione, fa sue le parole “il pane e le rose” di Rose Schneiderman, leader femminista e socialista che rivendicava il diritto di voto femminile, mettendo al centro welfare e lavoro (il pane) ma assieme e mai disgiunti dai diritti civili (le rose), che declina con laicità, su tematiche di genere, antifascismo, fine vita, legalizzazione delle droghe leggere. Temi che condivide Beatrice Spallaccia, docente universitaria che si occupa di lotta alle discriminazioni ed educazione inclusiva. Spallaccia fa suo il titolo di una canzone, “Over the rainbow”, perché non limita il suo attivismo a questioni lgbtq+ ma spazia su tutte le tematiche dei diritti civili, non dimenticando il problema del gap salariale tra uomo e donna.

I candidati hanno comunicato il calendario delle iniziative elettorali durante le quali esporranno le loro proposte su temi quali l’inclusione sociale, la lotta alle discriminazioni, l’odio online, l’antifascismo, la sanità e l’antiproibizionismo:

14 gennaio, ore 17.30. Hater? No grazie!

16 gennaio, ore 18.30. Invano ci odiano

21 gennaio, ore 18.30. Sanità: istruzioni per l’uso. Con Marco Dori

22 gennaio, ore 18.30. Erba di grazia e proibizionismo

23 gennaio, ore 18.30. L’ur-fascismo e l’eterno ritorno



Tutti gli incontri si terranno presso il Circolo Arci Valverde (Forlì) e saranno occasione di dialogo e reciproco ascolto tra i candidati, le/i cittadine/i, il mondo dell’associazionismo, delle aziende, della popolazione studentesca e tutte le realtà del territorio.