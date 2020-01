Elezioni regionali, il futuro della sanità: Vicini a confronto con i cittadini

Il professor Claudio Vicini, direttore del dipartimento testa - collo dell'Ausl Romagna e candidato capolista per Forlì-Cesena, nella Lista Bonaccini Presidente, per le elezioni regionali del 26 gennaio, ha incontrato mercoledì i clienti del bar Botteghino di via Bologna, a Forlì". "Ho scambiato con loro idee sul futuro della sanità e della Regione - spiega -. E' stato un incontro interessante e stimolante che mi ha permesso di ridurre le distanze tra mondi apparentemente lontani tra loro. Un ringraziamento va a Mimmo, Artemisia e Claudio, che mi hanno invitato e hanno reso possibile questo proficuo scambio di idee".