Elezioni regionali, il M5S ufficializza i candidati: c'è anche Alessandro Ruffilli

I MoVimento 5 Stelle ha ufficializzato i propri candidati per le elezioni regionali del 26 gennaio. I cinque nomi del collegio di Forlì-Cesena sono Simone Benini, 49 anni di Forlì, candidato anche alla carica di Presidente; Jessica Amadio, 38 anni di Cesenatico; Damiana Mirto, 41 anni di Gambettola; Sergio Basti, 45 anni di Cesena; e Alessandro Ruffilli, 53 anni, di Forlì. Funzionario amministrativo del Comune di Forlì, Ruffilli è noto per le sue battaglie per la giustizia e contro la corruzione descritte nei libri autobiografici “Ordinaria Corruzione” e “Schiacciate il Verme” e nel film di prossima uscita “Never Whistle Alone” (già uscito in Olanda e di prossima uscita in Italia).