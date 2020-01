Elezioni regionali, il mondo della sanità vicino alla candidatura di Claudio Vicini

Diversi primari e medici, forlivesi e cesenati, sono intervenuti venerdì sera all'incontro organizzato al ristorante Eataly, in Piazza Saffi a Forlì, per sostenere la candidatura di Claudio Vicini alle elezioni regionali del 26 gennaio. "Tutti hanno voluto sostenere, con la loro presenza, la scelta di una persona che da quarant'anni è al servizio della salute delle persone - commenta Vicini - Professionisti che ogni giorno trascorrono ore in sala operatoria e nei reparti, a curare le persone, sostengono la mia scelta, perché di sanità ne deve davvero parlare chi la fa... L' imminente arrivo del corso di Laurea in Medicina cambierà radicalmente il volto delle città e, visto che dove si fa ricerca si cura meglio, rappresenterà una grande opportunità per i cittadini e per i pazienti". Alla serata era presente anche il presidente del Campus Universitario Luca Mazzara.