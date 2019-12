Elezioni regionali, il professor Claudio Vicini incassa il sostegno del premio Oscar Roberto Benigni

Il professor Claudio Vicini, direttore del Dipartimento "Testa-collo" dell'Ausl Romagna e candidato al Consiglio regionale con la lista civica a sostegno di Stefano Bonaccini, incassa un sostegno speciale in vista della chiamata elettorale del 26 gennaio. Quella del premio Oscar Roberto Benigni. "Questi giorni di festa sono anche l'occasione per ritrovare amici che durante l'anno è difficile incontrare - premette Vicini -. Un abbraccio a tutti gli amici e le amiche che hanno la fortuna di poter condividere le festività con i propri cari, e un abbraccio, ancora più grande, a chi purtroppo non ha questa opportunità. Nella foto sono con un grande amico, il premio Oscar Roberto Benigni, che mi sostiene nella scelta di dedicare la mia esperienza al nostro territorio candidandomi alle Elezioni Regionali del 26 gennaio. Anche lui, nelle prossime settimane, avrà molti impegni, tra cinema, teatro e appuntamenti televisivi".