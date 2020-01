Elezioni regionali, il professor Claudio Vicini incontra i cittadini di Rocca San Casciano

Il professor Claudio Vicini, direttore del dipartimento testa - collo dell'Ausl Romagna e candidato capolista per Forlì-Cesena, nella Lista Bonaccini Presidente, per le elezioni regionali del 26 gennaio, ha incontrato i cittadini di Rocca San Casciano, spaziando dal mercato in piazza al supermercato. "Che piacere incontrare tante persone - esordisce -. In ogni paese, in ogni bar, in ogni angolo del territorio: fino a domenica andrò ovunque mi sarà possibile incontrare persone, illustrare le mie proposte e spiegare che il 26 gennaio votiamo per scegliere chi guiderà l’Emilia-Romagna e chi dovrà rappresentare la nostra provincia in Regione. Si vota per questo e non per altro".