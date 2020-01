Elezioni regionali, il professor Claudio Vicini ringrazia i cittadini: appuntamento a Borgo Sisa

Il professor Claudio Vicini, direttore del dipartimento testa - collo dell'Ausl Romagna e candidato capolista per Forlì-Cesena, nella Lista Bonaccini Presidente, per le elezioni regionali del 26 gennaio, ha incontrato i cittadini di Rocca San Casciano, spaziando dal mercato in piazza al supermercato. "Che piacere incontrare tante persone - esordisce -. In ogni paese, in ogni bar, in ogni angolo del territorio: fino a domenica andrò ovunque mi sarà possibile incontrare persone, illustrare le mie proposte e spiegare che il 26 gennaio votiamo per scegliere chi guiderà l’Emilia-Romagna e chi dovrà rappresentare la nostra provincia in Regione. Si vota per questo e non per altro".

Giovedì Vicini sarà alle 9.30 al mercato a Forlimpopoli; quindi visiterà le aziende del territorio. Alle 16.30 è previsto un incontro con i rappresentanti della cooperazione sociale a Forlì alla cooperativa Elcas. Alle 18 ci sarà un confronto con il mondo del volontariato alla sala Avis di Cesena. Infine alle 20.30 alla Casa del cittadino a Borgo Sisa ci sarà un "brindisi benaugurale": "Ringrazio i cittadini che in queste settimane hanno dedicato una parte del loro tempo all'ascolto delle mie proposte per il nostro territorio. Proprio la capacità d'ascolto, se sarò eletto, sarà la chiave per far arrivare la voce di tutti i cittadini della provincia di Forlì-Cesena in Consiglio regionale. Chiuderemo la campagna elettorale venerdì sera al PalaGalassi assieme a Stefano Bonaccini".