Elezioni regionali, in Piazza Saffi la candidata di Potere al Popolo Marta Collot

La candidata alla presidenza della Regione di Potere al Popolo, Marta Collot, sarà in Piazza Saffi affiancata dal portavoce nazionale Giorgio Cremaschi e dalla candidata al consiglio regionale, Cristina Mainetti di Santa Sofia. "Sappiamo che esser contro un sistema che protegge solo gli interessi dei potenti ci espone a grandi rischi - viene rimarcato -. Ma siamo il Popolo che lotta, che ha alzato la testa e andremo avanti con il nostro programma " fuori e contro" chi ci vuol zitti, supini e oppressi. Mainetti non è sola, un'intera comunità è al suo fianco in questa lotta e in quelle future".