Elezioni regionali, "In soli 8 mesi il centrosinistra ha riconquistato la maggioranza"

Il coordinamento forlivese di Articolo Uno "ringrazia le elettrici e gli elettori che hanno scelto di votare il simbolo di 'Emilia Romagna Coraggiosa' e hanno dato la preferenza ai suoi candidati. Articolo Uno è stato tra i promotori della lista, i suoi iscritti e i suoi dirigenti, e in primo luogo la segretaria Monica Fucchi, si sono impegnati in prima persona nella campagna elettorale. Articolo Uno ringrazia i candidati che hanno condotto con passione la difficile battaglia. Forlì non ha mollato e in soli 8 mesi il centrosinistra ha riconquistato la maggioranza degli elettori in città e nell’intera provincia".

A livello regionale Coraggiosa ottiene due consiglieri, una dei quali sarà Elly Schlein, già europarlamentare, la candidata con più preferenze in regione. "È stato respinto un attacco sguaiato alle straordinarie risorse democratiche dell’Emilia-Romagna, alla sua buona amministrazione - viene evidenziato -. Ora si deve lavorare con determinazione, consolidare le relazioni con il territorio e l’articolata realtà sociale: sostenibilità ambientale, inclusione, lavoro, sostegno alle famiglie, parità di genere e tutela dei diritti civili saranno le nostre linee guida per costruire un grande progetto aperto e partecipato che costituisca una alternativa all'Amministrazione comunale di destra".