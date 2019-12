Elezioni regionali, inaugura il comitato elettorale "Meldola per Bonaccini"

Martedì alle 11, nel loggiato comunale di Meldola, verrà inaugurata la sede del comitato elettorale “Meldola per Bonaccini”. All’evento parteciperà il candidato alla presidenza regionale Stefano Bonaccini, il quale incontrerà i membri del comitato e la cittadinanza. I membri del comitato civico, che comprende membri di diversi partiti e semplici cittadini uniti a sostegno della candidatura di Bonaccini, dichiarano che "questa inaugurazione sarà ad apertura di un’intensa campagna elettorale a sostegno di un’amministrazione regionale coraggiosa e innovatrice che intendiamo riconfermare per poter restare sempre “un passo avanti” e per continuare a garantire gli eccellenti livelli di welfare, e non solo, che contraddistinguono il nostro territorio".

"Riteniamo infatti che l’operato dei cinque anni passati sia stato estremamente positivo per la nostra regione e la nostra realtà locale e che i programmi per i prossimi cinque anni siano nettamente superiori alle generiche affermazioni del centrodestra, che cerca invano di presentare ai cittadini una narrazione distorta della nostra regione con affermazioni che talvolta giungono al surreale", concludono. Per informazioni è possibile rivolgersi a Massimiliano Sansavini, coordinatore del Comitato attraverso l'indirizzo massimiliano.sansavini@hotmail.com