Elezioni regionali, inaugurato il comitato dei candidati Pd in piazza Saffi

E’ stato inaugurato sabato pomeriggio il comitato dei candidati Pd, che hanno scelto come quartier generale i locali di piazza Saffi, 2. In tanti sono passati per incontrarli in questa occasione: “Abbiamo scelto questo spazio nel cuore del capoluogo per potere essere, con un punto di riferimento fisso, tra la gente – raccontano Rosa Grasso, Sara Samorì e Paolo Zoffoli - Stiamo girando il territorio in lungo e in largo proprio per incontrare le persone, raccogliendo impressioni, idee, consigli e cercando di farci portatori delle istanze della cittadinanza in Regione, se gli elettori lo vorranno”. Il comitato resta aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.