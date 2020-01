Elezioni regionali, inceneritore e gestione dei rifiuti sanitari: incontro con Simone Benini (M5S)

Nell'ambito delle tappe di Simone Benini, candidato per il Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Emilia Romagna, per sabato è fissato un incontro al punto info-banchetto M5S in piazza Saffi a Forlì. Tema dell'appuntamento strategia per "affamare" gli inceneritori, concentrazione legionella nell'area dell'inceneritore Eco Eridania. Benini sarà accompagnato dei deputati Carlo De Girolamo (Commissione Trasporti Camera), Ilaria Fontana e Alberto Zolezzi (Commissione Ambiente Camera), e Fabio Berardini (Commissione Attività Produttive Camera).

Sabato Benini sarà insieme all’ex ministro M5S Danilo Toninelli fino alle 14.30. Il sabato inizia alle 9 sul ponte Guastalla-Dosolo, mentre alle 10 tappa alla stazione di Novellara per incontrare il Comitato dei Pendolari della linea Guastalla-Novellara-Bagnolo-Reggio. Alle 10.30 incontro pubblico in piazza Borgonuovo a Novellara, mentre alle 11.30 tour “no triv” nelle Valli dello Sculazzo con la collaborazione dei comitati. Alle 14.30 sarà conToninelli davanti alla discarica per rifiuti non pericolosi di Finale Emilia (Modena) dove parlerà di rifiuti e infrastrutture. Alle 17 incontro con la stampa al punto informativo del M5S, mentre alle 18.30 l'appuntamento sarà in piazza del Popolo (lato Corso Mazzini), a Faenza.