Elezioni regionali, incontro dei socialisti col candidato Edoardo Maria Pedrelli

"I socialisti italiani: come Enea con Anchise". E' il titolo di un incontro in programma venerdì alle 17.30 nella sala Donati di Corso Diaz 111. Interverranno il segretario della Federazione Psi-Forlì, Luca Pellegri; Edoardo Maria Pedrelli, candidato Psi alle elezioni regionali per il collegio Forlì-Cesena; e il senatore Riccardo Nencini del Gruppo PSI-Italia Viva e presidente del Psi.