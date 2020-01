Elezioni regionali, incontro sulla sanità: ne parlano Beatrice Spallaccia e Lodovico Zanetti

Continuano gli appuntamenti elettorali di Beatrice Spallaccia e Lodovico Zanetti, candidati per la lista Emilia-Romagna Coraggiosa. Martedì, in via Valverde 15, alle 18,30 a Forlì, nei locali sopra il circolo Arci si parlerà di sanità, insieme a Marco Dori, esperto del settore. "Un tema caldo, visto gli attacchi, a sproposito, da parte della destra a quella che è una delle migliori sanità del paese e del mondo, ma che va conosciuta in tutti i suoi risvolti per poterne usufruirne al meglio - affermano Spallaccia e Zanetti -. Un momento importante anche per i candidati, per un ascolto sulle problematiche e sulle necessità dei cittadini, su un settore fondamentale per la qualità della vita".