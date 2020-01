Elezioni regionali, inquinamento ambientale: incontro con il Movimento 3V Vaccini

La libreria Mondadori di Viale Repubblica ospiterà lunedì alle 18 la presentazione del libro "Inquinamento ambientale e salute". Saranno presenti una degli autori, Patrizia Gentilini, oncologa, e Antonella Bartoletti, medico e membro del comitato Stop 5G Romagna. Le tematiche trattate dai due medici costituiscono una parte centrale del programma che il "Movimento 3V Vaccini Vogliamo Verità" ha stilato in vista delle elezioni regionali che si terranno il 26 gennaio prossimo, e i candidati della provincia saranno presenti alla conferenza per ribadirlo.



Il Movimento 3V, viene spiegato, "intende promuovere un'indagine per identificare tutti i possibili inquinanti presenti nell’aria, acqua e terreni e valutare se gli attuali parametri di qualità garantiscano al meglio la salute umana, animale e vegetale. In caso negativo, si impegna a modificare i parametri e adottare immediatamente misure di bonifica".

"Vuole - viene illustrato - indagini sugli effetti delle discariche, dei termovalorizzatori e degli impianti di biomasse sulla salute umana e sull’ambiente, sospendere in via precauzionale la diffusione e limitarne nel tempo l’utilizzo, favorire la produzione di rifiuti meno inquinanti, incentivare soluzioni e ricerche finalizzate al “rifiuti zero”, contrastare ogni attività che comporti spargimento di sostanze nocive nell’ambiente".

Il Movimento 3V, conclude, "non scende a compromessi per quanto riguarda il benessere dell’uomo e il rispetto dell’ambiente. Altri partiti usano questi concetti ma poi per convenienza si alleano con chi fino ad ora ha governato una delle regioni più inquinate d’Europa senza mettere in atto adeguate misure per la tutela della salute dei cittadini, degli animali e dell'ambiente".