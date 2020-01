Elezioni regionali, l'azzurro La Bruna accusa la Lega: "Troppa arroganza ha fatto perdere voti"

Si continua a discutere sull'esito delle elezioni regionali di domenica scorsa, con Stefano Bonaccini confermato al bis alla presidenza della Regione e col centrosinistra in crescita di consensi. Per Daniele La Bruna, presidente del club "Forza Silvio - Aria Nuova" Forlì-Cesena, "la parte moderata di Forza Italia, quella che non aveva un interesse personale per correre non ha corso. Forse addirittura gran parte di essa, perché mancano al centro destra 160.000 voti, non ha votato o ha votato differentemente, perché sono tantissime le persone che non amano solo vincere, ma farlo per partecipare e condividere la vittoria".

La Bruna accusa la Lega di "arroganza": "volevano dimostrare di essere loro i vincitori e quindi pretendere di essere sempre voi i conduttori della locomotiva. Un'arroganza, unita alla convinzione di superiorità, non numerica che avrebbe almeno avuto un senso logico, che li ha "fregati". Hanno perso i voti dalle europee e hanno fatto in modo che la sinistra avesse un nemico da battere anziché un avversario, rinsaldando attorno a se i disaffezionati".

Conclude La Bruna: "La grande affluenza ha portato nuovamente al voto oltre al 10% di chi si asteneva ormai con convinzione da alcuni appuntamenti elettorali, qualcheduno è venuto anche nel centrodestra, ma la maggior parte è tornata a casa, come amano dire gli amici che hanno abbandonato Forza Italia per entrare nelle file dei Fratelli d’Italia, persone con un animo simile al vostro, riottoso che non votava il proprio partito per rabbia ma altrettanto facilmente stimolati tornano a votare se è la pancia che li chiama".