Elezioni regionali, la candidata alla presidenza Marta Collot incontra i cittadini in Piazza Saffi

Marta Collot, candidata alla presidenza della regione per Potere al Popolo, incontrerà i cittadini forlivesi. L'appuntamento si terrà lunedì mattina, alle 9.30, al mercato di Piazza Saffi. Interverranno anche i candidati al Consiglio regionale Gerardo Di Stasio e Mainetti Cristina. Assieme a loro sarà presente anche Valentina Rossi, consigliera e capogruppo di Potere al Popolo nell'Unione della Romagna forlivese. Dopo un weekend che li vede impegnati venerdì sera a Cesena per l’evento "Sanità come Diritto, non come Merce" e sabato a Bologna per "la Marcia per l’uguaglianza sociale", cominceranno l'ultima settimana di Campagna elettorale da Forlì portando il loro programma per i diritti dei Lavoratori, la difesa dell'Ambiente e il contrasto all'Autonomia Differenziata. L’appuntamento con Collot è aperta a tutti: il ritrovo sarà in Piazza Saffi 30 (davanti Puro e Bio caffè) dalle 9.30 alle 12 circa.