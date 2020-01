Elezioni regionali, la candidata Sara Samorì incontra i rappresentanti di Confedilizia

"Gli associati di Confedilizia - esordisce la candidata alle prossime consultazione regionali per Partito Democratico, la forlivese Sara Samorì - sono espressione della ricchezza diffusa dei cittadini che investono in un bene primario come la casa, e per questo vanno tutelati e gli va data voce”.

Commenta così, Sara Samorì, a margine di un incontro tenutosi con i rappresentanti di Confedilizia. “È stato un incontro molto produttivo - conclude l’ex assessora allo Sport - perché da parte degli associati sono state avanzate delle proposte riguardo alla centralità di Forlì, favorendo l’avvio di nuovi progetti e cantieri per lo sviluppo di infrastrutture per la mobilità, come l'aeroporto di Forlì, Luigi Ridolfi”.