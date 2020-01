Elezioni regionali, la riconferma di Bonaccini vista da Meldola: "Il lavoro collettivo ha premiato"

"La riconferma del nostro Presidente è una manifestazione di impegno, costanza ed entusiasmo da parte della popolazione e di tutti i partiti che hanno collaborato all’organizzazione di questa campagna elettorale". Così Massimiliano Sansavini, coordinatore del Comitato Elettorale Meldola per Bonaccini, "nato - evidenzia - per coalizzare tutti i partiti che si sono impegnati a sostenere la rielezione di Bonaccini, offrendo una base organizzativa comune come punto di ricezione e partenza per tutte le iniziative proposte".

"In queste settimane passate il lavoro di tutti i membri è stato di estrema importanza per la buona riuscita di questa campagna elettorale: il recepimento degli obiettivi raggiunti negli scorsi anni dall’amministrazione regionale sono stati trasmessi con efficacia ai cittadini partecipanti agli eventi - viene aggiunto -. Il lavoro collettivo è stato svolto da membri di Partito Democratico, Italia Viva, Emilia Romagna Coraggiosa e da tutti quei cittadini i quali sentivano l’appartenenza ai punti del programma di Bonaccini".

"Personalmente sento il bisogno di esprimere un ringraziamento sincero alle figure più esperte che mi hanno indirizzato verso una corretta organizzazione di persone e mezzi e a quelle più giovani che hanno dato tutto il loro tempo partecipando attivamente - conclude -. La collaborazione dell’amministrazione comunale e di tutti gli altri comitati è stata fondamentale per dare la possibilità a tutti i candidati di informare la popolazione sui punti dei loro programmi elettorali".