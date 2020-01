Elezioni regionali, le preferenze in provincia: Montalti vince ampiamente, poi Vicini e Bulbi

La battaglia delle preferenze personali nella provincia di Forlì-Cesena è ampiamente vinta da Lia Montalti, candidata cesenate del Pd, con 8.491 voti. La segue Claudio Vicini della lista “Bonaccini presidente” che ottiene 4.419 voti in provincia. Ad un’incollatura Massimo Bulbi (Pd) con 4.335 voti e Paolo Zoffoli (Pd) con 4.236 voti. Quinto per preferenze Massimiliano Pompignoli (Lega) con 3.824 voti in provincia, seguito da Sara Samorì (Pd) 3.230, Ombretta Farneti (Lega) 2.695 e Andrea Cintorino (Lega) 2.206. Nono Sirotti Gaudenzi della Lega con 1.800 voti.

Al decimo posto per preferenze è Stefano Spinelli (Fratelli d’Italia) con 1.282 voti. Sopra i mille anche Nicola Ravagli (Lega) 1.251, Nicola Rossi (Forza Italia) 1.239, Rosa Grasso (Pd) 1.110, Ignazio Palazzo (Emilia-Romagna coraggiosa) 1.055. In base alle prime proiezioni quasi sicuri i posti in consiglio regionale di Montalti e Bulbi (i due candidati cesenati del Pd), assieme a quello di Pompignoli (Lega). Dato come possibile eletto anche Vicini, della lista "Bonaccini presidente", vicino a Italia Viva di Renzi.