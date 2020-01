Elezioni regionali, le priorità del governo sulla cultura: ne parlerà il ministro Franceschini

Il ministro per i Beni e le attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, sarà a Forlì sabato a sostegno di Stefano Bonaccini e dei candidati del Pd forlivese al consiglio regionale. L’appuntamento è alle 13, al Diagonal Loft Club (v.le Salinatore, 101), per discutere delle priorità del Governo sui temi della cultura. Dopo i saluti di Daniele Valbonesi, segretario territoriale del Pd forlivese, interverranno il ministro Dario Franceschini e Paolo Rambelli, assessore a Cultura e spettacolo, Promozione turistica, Comunicazione, Progetti europei del Comune di Forlimpopoli. Modera Emilio Gelosi, responsabile comunicazione Legacoop Romagna. Alle 14.15 aperitivo con buffet per i presenti. Alle 14:45 si discuterà delle politiche culturali in Emilia-Romagna: i candidati Pd al Consiglio regionale Rosa Grasso, Sara Samorì e Paolo Zoffoli, si confronteranno con professionisti, operatori e associazioni della cultura del territorio forlivese.