Elezioni regionali, Legacoop Romagna ha incontrato i candidati di Coraggiosa

Una delegazione di cooperatori di Legacoop Romagna ha incontrato i candidati della lista “Emilia-Romagna Coraggiosa - Bonaccini presidente”, Beatrice Spallaccia e Lodovico Vico Zanetti, che avevano richiesto di presentare il proprio programma per le elezioni regionali del 26 gennaio. L’incontro è avvenuto nella sede di Forlí di Legacoop Romagna, dove Il presidente Mario Mazzotti ha consegnato il documento con le proposte elaborate dall’Aci regionale per le forze politiche, in particolare su sostenibilità, innovazione tecnologica, legalità e contrasto alle false cooperative, welfare e tutela del buon lavoro cooperativo. Mazzotti ha concluso ricordando "la necessità di valorizzare a livello istituzionale le potenzialità esistenti in un’ottica di area vasta romagnola, anche attraverso un accordo di programma tra le singole Province". Proposte accolte dai candidati di Coraggiosa, che hanno sottolineato "l’importanza della cooperazione per affrontare le sfide legate alla lotta alle disuguaglianze sociali e ai cambiamenti climatici che dovrà affrontare la prossima legislatura regionale".