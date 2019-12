Elezioni regionali, lista civica a sostegno di Lucia Borgonzoni: ecco i candidati

Massimiliano Pompignoli, Andrea Cintorino, Enrico Sirotti Gaudenzi, Ombretta Farneti e Nicola Ravagli sono i candidati della lista della Lega Emilia Romagna alle elezioni regionali del 26 gennaio per la provincia di Forlì-Cesena. Venerdì sono state depositate le liste del Carroccio e della lista "Progetto Emilia Romagna - Rete Civica – Borgonzoni Presidente" che, sempre per la provincia di Forlì/Cesena, presenta come candidati Lina Amormino, Andrea Rossi, Patrizia Carpi, Vinicio Pala e Silvia Samorì. "Una squadra composta da tanti amministratori, professionisti, giovani, persone capaci e di esperienza - dice Lucia Borgonzoni, candidata presidente della Regione -. La Lega, primo partito in Regione Emilia Romagna, è pronta a dare un contributo di grande rilevanza su tutti i temi, soprattutto sui temi della sicurezza, della lotta all'immigrazione senza controllo voluta dal Pd in questi anni e per la tutela del lavoro e delle nostre imprese. Taglio a burocrazia e alle tasse saranno la nostra priorità".