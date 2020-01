Elezioni regionali, Lucia Annibali a Forlì con Marco Di Maio a sostegno di Claudio Vicini

Appuntamento di rilievo nazionale domenica pomeriggio a Forlì. Dalle 16.30 al Circolo della Scranna si svolgerà un incontro con Lucia Annibali, avvocatessa, deputata, capgogruppo in commissione Giustizia alla Camera, la cui storia personale è una testimonianza vivente di dove può arrivare la violenza sulle donne (fu sfregiata con l'acido dal compagno ormai 7 anni fa); ma anche un grande esempio di reazione, determinazione e coraggio. Annibali si confronterà col collega Marco Di Maio e Claudio Vicini, candidato al consiglio regionale per la lista Bonaccini Presidente. A precederli, invece, prenderanno la parola quattro donne impegnate nella campagna per Bonaccini Presidente: le candidate Elisa Deo, Patrizia Bezzi e Priya Baldazzi, e l'attivista Amal Amy, che porterà anche una toccante esperienza personale. L'incontro è pubblico e dunque aperto a tutti gli interessati.